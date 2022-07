Samuel Arnaud siège toujours au conseil municipal de Crest

Tiraillée, l’opposition s’interroge sur la position à adopter.

Sa présence lors du dernier conseil municipal, mardi 12 juillet, avait de quoi étonner. Accusé « d'agressions sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans » dans le cadre de ses fonctions de professeur de musique au conservatoire de Valence, Samuel Arnaud, ancien premier secrétaire fédéral du Parti socialiste en Drôme, conseiller municipal d'opposition à la mairie de Crest, élu à la Communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS) et à la région Auvergne-Rhône-Alpes a, en effet, été mis en examen le 17 juin dernier et placé sous contrôle judiciaire.

Article publié dans le Crestois du vendredi 29 juillet.