Urgent : don du sang !

En raison des réserves de sang en dessous du seuil de sécurité, l’Établissement français du sang (EFS) fait aujourd’hui face à une situation critique et lance, pour la première fois, un appel d’urgence vitale aux dons. 70 000 poches de globules rouges sont aujourd’hui en réserve alors qu’il en faudrait 100 000, indique l’EFS.

Ainsi, une collecte aura lieu à Allex le jeudi 4 août à 15h à la salle polyvalente.

La mobilisation des donneurs est essentielle chaque jour pour répondre aux besoins des malades, qui restent permanents tout au long de l’année. En effet, les dons de sang doivent être réguliers et constants car la durée de vie des produits sanguins est limitée.

Deux années de tensions permanentes liées aux impacts générés par le Covid (annulations de collectes en entreprises et en universités, plus faible mobilisation des donneurs, difficultés de recrutement de personnel médical) ont considérablement affecté la collecte de sang.

Qui peut donner son sang ? En règle générale, pour donner son sang, il faut : être majeur et avoir entre 18 et 70 ans ; être en bonne santé et peser au minimum 50 kg. Une heure de votre temps = une poche de sang donné = jusqu’à trois vies sauvées !

