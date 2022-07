À la Chignole, un petit coin apéro tout en récup

La bricothèque crestoise s’est aménagée un nouvel espace.

Une semaine de chantier participatif et la Chignole a désormais un petit coin apéro à l’ombre des grands arbres et de la végétation sauvage. Du lundi 4 au samedi 9 juillet, il aura fallu à l’équipe deux jours pour concevoir collectivement, rêver l’espace, et trois jours pour fabriquer, partager ses savoir-faire et admirer, enfin, le résultat autour d’un apéro.

Ils étaient environ une vingtaine, bricoleuses et bricoleurs de la Chignole, usagères et usagers de passage, bénévoles habitués à trier le matériel et surtout les concepteurs paysagers regroupés au sein d’un collectif «À Demain»...

Article publié dans Le Crestois du 22 juillet 2022