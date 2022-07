Sécheresse : la Drôme en état de "crise"

La préfécture de la Drôme a arrêté sa décision ce mardi. Les restrictions sont drastiquement renforcées.

C'était attendu. C'est désormais chose faite. La préfecture de la Drôme vient de passer, ce mardi 19 juillet, le bassin de la Drôme en alerte "crise", a confirmé au Crestois la Direction départementale des territoires (DDT). Ne reste plus à la préfète, Élodie de Giovanni, qu'à signer les arrêtés actant ce passage au niveau d'alerte maximale pour les situations de sécheresse.

Avec ce niveau d’alerte, les agriculteurs, les collectivités, les industries et les particuliers vont devoir diminuer drastiquement leur consommation en eau, qui était déjà très encadrée. La Drôme était en effet en "alerte renforcée" depuis la fin du mois de mai.

Les agriculteurs, qui sont les premiers utilisateurs de la ressource en eau, devront désormais diminuer leurs prélévements de 60% (contre 40% jusqu'à ce jour). Quant aux particuliers, ils ne pourront plus arroser leur jardin, exceptés leur potager, et ce entre 20h et 7h du matin. Le remplissage des piscines tout comme le nettoyage des véhicules est désormais interdit.

Plus d'infos dans notre édition du vendredi 22 juillet.