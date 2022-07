Le bassin de la Drôme est totalement à sec

La préfecture devrait prochainement passer le bassin en alerte crise.



La Drôme entre Loriol et Livron, le 12 juillet (© Carto Graphie)

Ça y est ! La Drôme est à sec sur plusieurs centaines de mètres et, entre Livron et Loriol, ne sont plus visibles que des poissons morts et du gravier !

Depuis le 31 mai, le bassin de la Drôme est en « alerte renforcée », avec des conséquences bien connues, en particulier une obligation pour les agriculteurs de diminuer de 40% leur prélévement à des fins d’irrigation (cf. notre article du 24 juin).

Pour permettre aux agriculteurs du secteur Crest-sud de poursuivre l’arrosage de leurs champs, la préfète de la Drôme, Élodie Degiovanni, a pris un arrêté, vendredi 8 juillet...

Dans notre article : « L'évènement tant redouté est enfin arrivé », s'inquiète la Commission locale de l'eau

Article publié dans Le Crestois du 15 juillet 2022