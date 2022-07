Chabrillan : en alerte, mais l'eau coulera

Une alerte coupure d'eau a été émise par la municipalité.



La Drôme est à sec, lundi 11 juillet (© SMRD)

Quand une alerte « coupure d’eau » tombe, comme ça a été le cas le vendredi 8 juillet à Chabrillan, tout un chacun se demande comment ça va se passer pour boire ou prendre une douche... Heureusement, il n’y a eu, le week-end dernier, que de mini-coupures pour vérifier l’existence de fuites qui sont a priori minimes.

Mais que s’est-il passé pour en arriver là ? La sécheresse frappe, c’est certain, les nappes sont basses et les sources tarissent petit à petit. « La ressource en eau est en baisse lente et régulière au fil des années, explique Cyrille Vallon, le maire de Chabrillan...

Article publié dans Le Crestois du 15 juillet 2022