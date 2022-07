«Quelle est belle, la passerelle ! »

Mardi 12 juillet, la passerelle du Pont Mistral a été inaugurée en présence de nombreux élus de la ville et du département. Enfin !

Pour son inauguration officielle, le mardi 12 juillet, il y avait beaucoup de monde sur la passerelle. La forte chaleur et le manque d’ombre n’ont pas empêché les Crestoises et les Crestois impatients d’être présents pour écouter les discours du maire Hervé Mariton, de la présidente du Conseil départemental de la Drôme Marie-Pierre Mouton, du directeur des déplacements du département Emmanuel Faure et de l’architecte Hervé Vadon.

« Il faudrait une deuxième paire de ciseaux », a demandé le maire, avec un grand sourire...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 15 juillet 2022