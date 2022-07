Les ordures ménagères au menu de la 3CPS

L’intercommunalité a validé un « protocole d'accord » entre Crest et la 3CPS.

Une fois n’est pas coutume, c’est dans une ambiance studieuse et presque conviviale que les élus de la Communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans (3CPS) se sont réunis en conseil communautaire, le jeudi 23 juin, à Espenel. Les vingt points à l’ordre du jour ont, fait extrêmement rare, était votés à l’unanimité, excepté l’un d’entre eux : la validation d’un « protocole d’accord transactionnel » entre la ville de Crest et la 3CPS au sujet du nettoyage des points de collecte des ordures ménagères.

Ce qui explique sans doute la bonne tenue des débats, c’est l’absence, ce soir là, de nombreux élus crestois, en particulier du maire, Hervé Mariton, et de l’ensemble des élus de l’opposition crestoise...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 8 juillet 2022