Le tribunal judiciaire de Valence est à bout de souffle

Communiqué de presse du 8 juillet 2022 du tribunal judiciaire de Valence.

Le mercredi 22 juin 2022, à 14h30 dans les locaux du tribunal judiciaire de Valence, s’est tenue une conférence de presse durant laquelle Luc Barbier, président du tribunal de Valence ; Céline Nainani, procureure par intérim ; Céline Guillaud, directrice de greffe par intérim, et Nicolas Poizat, bâtonnier de l’Ordre des avocats de la Drôme, ont souhaité communiquer sur les difficultés exceptionnelles du tribunal judiciaire de Valence et demander, dans l’intérêt des justiciables et l’intérêt général, un plan d’urgence.

Le département de la Drôme comprend un tribunal judiciaire de groupe 2 et deux chambres de proximité pour un peu plus de 530 000 habitants. En terme d’effectifs, cela représente 31 magistrats du siège, 10 magistrats du parquet, 129 fonctionnaires et 300 avocats. Il est à noter que la moyenne européenne est de 17,7 juges et 11,5 procureurs pour 100 000 habitants. La moyenne française est de 10,9 juges et 3 procureurs pour 100 000 habitants. Les chiffres du tribunal de Valence sont bien en-deçà : 5,85 juges et 1,89 procureur pour 100 000 habitants...

Communiqué publié dans Le Crestois du 8 juillet 2022