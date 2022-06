Temps partagé entre réfugiés ukrainiens

Des réfugiés se sont retrouvés dans la forêt de Saoû.

« Notre outil principal de communication entre Français et Ukrainiens, c’est Google Traduction, mais on est dans la forêt de Saoû et il n’y a pas de réseau ! », lance en rigolant Jean Beaufort, membre de l’association Val de Drôme Accueil Réfugiés (VDAR).

Samedi 25 juin à midi, l’association organisait un pique-nique pour les Ukrainiens à côté de l’Auberge des Dauphins...

Article publié dans Le Crestois du 1er juillet 2022

