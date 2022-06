La circonscription passe à gauche

« Ce résultat m’honore et m’oblige » Premier entretien avec Marie Pochon, la nouvelle députée, qui siègera au sein du groupe écologiste à l’Assemblée nationale.

Élue députée à 32 ans sous la bannière de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes), Marie Pochon a découvert les ors du Palais Bourbon, à Paris.

L’écologiste, a réussi à faire basculer à gauche la troisième circonscription, en battant au second tour des élections législatives, le dimanche 19 juin, la députée sortante de la majorité présidentielle, Célia de Lavergne, avec 52,22% des suffrages exprimés contre 47,7% pour son adversaire. Un scrutin marqué par une abstention record : 44,08% des inscrits ne se sont pas rendus aux urnes dimanche dernier.

Le Crestois : Quelles sont vos réactions à chaud sur les résultats de votre élection?

Marie Pochon : Je tiens d’abord à remercier les 29 000 électeurs et électrices qui ont inséré un bulletin Marie Pochon dans l’urne, dimanche. Ce résultat m’honore et m’oblige. Il honore la campagne de mobilisation de terrain, positive et joyeuse, que nous avons menée ces dernières semaines sur l’ensemble du territoire...

Article publié dans Le Crestois du 24 juin 2022

