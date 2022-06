Quand la sécheresse menace le tourisme local

Les loueurs de canoës-kayaks s'inquiètent du débit très faible de la Drôme.

Les dernières pluies orageuses ont donné quelques jours de répit à la rivière Drôme, mais son état de sécheresse à cette période de l’année, proche d’un mois d’août classique, a de quoi inquiéter.

Mardi 21 juin, la station hydrologique de Saillans relevait un débit de 2 m3/sec, soit moins que la moyenne la plus basse, observée en 2003, année caniculaire (avec 2,56 m3/sec). Un chiffre qui est remonté le lendemain, après une pluie nocturne, à 3,2 m3/s.

Une activité touristique prépondérante de la vallée est particulièrement concernée par ce faible débit : celle de loueur de canoës-kayaks. « On oscille entre 2 et 3 m3 et si toutes les années sont différentes, la norme à cette période de l’année se situe plutôt autour de 10 à 12 m3, nous expliquait Laurent, moniteur à Saillans chez Yvan canoë, lundi 20 juin. On a un niveau d’eau qui correspond au mois d’août et on s’interroge : pour le moment, on tente de limiter la casse, mais s’il ne pleut pas massivement dans les 15 jours, il est fortement possible qu’on ferme boutique. »...

Article publié dans Le Crestois du 24 juin 2022