Samuel Arnaud accusé d’agressions sexuelles sur mineures

L'élu crestois a été entendu sous le régime de la garde à vue puis placé sous contrôle judiciaire.



Le Conservatoire à Rayonnement Départemental de Valence Romans Agglo - Google

Un choc et un sentiment d’effroi. Le vendredi 22 juin, c’est aussi la stupéfaction qui dominait en découvrant les révélations du Dauphiné Libéré et de France Bleu Drôme-Ardèche : Samuel Arnaud, élu d’oppposition à Crest depuis 2008, conseiller régional depuis l’an dernier, premier secrétaire du Parti socialiste (PS) dans la Drôme et acteur incontournable de la vie associative à Crest et dans la vallée, a été mis en examen pour « agressions sexuelles sur mineur de moins de quinze ans ».

Les faits se seraient déroulés au conservatoire de Valence, où Samuel Arnaud dispensait des cours de guitare...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : Un séisme politique

Article publié dans Le Crestois du 24 juin 2022