L'étonnant Cristal Parc ouvre ses portes le 29 juin

à Piégros, le Cristal Parc propose un étrange univers de jeux sensoriels et interactifs.

C’est juste en aval du Pont du Batelier, côté Piégros-la-Clastre, que s’active depuis quelques mois une joyeuse bande de Clastrois, de Blaconnais et de Crestois, entre les ramières et d’anciens poulaillers...

Le mercredi 29 juin, le Cristal Parc et sa petite guinguette ouvriront leurs portes au public après un long chantier participatif, dévoilant enfin ses incroyables constructions et ses jeux sortis de l’imaginaire débridé de deux associations : la Poule à facettes et les 5 tribus.

Le principe : un « parc multi sensoriel » alliant, autour d’une histoire féérique, jeux interactifs, art, nature, histoires et spectacles...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 24 juin 2022