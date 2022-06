Les Restos font leur Festival

Une journée inédite portes ouvertes le samedi 25 juin.

C’est le nouvel événement des Restos du Coeur qui aura lieu le samedi 25 juin dans toute la France : on vous file un rencard pour une journée d’échanges et de partage, dans l’esprit Restos !

Un événement inédit mais à l’esprit unique : dédier à toutes et à tous, grand public, bénévoles, personnes que nous accueillons, une journée qui nous rassemble, une journée qui nous ressemble ! Les Restos ouvrent leurs Coeurs, une journée Portes Ouvertes dans huit centres de la Drôme.

Les bénévoles des Restos du Coeur accueilleront le public, les partenaires et pourquoi pas de nouveaux bénévoles ! Une belle occasion pour présenter et expliquer la grande diversité des missions que portent l’association et les bénévoles des Restos au quotidien.

Les restos de Crest, c’est aussi des ateliers de français et d’informatique, une aide juridique, du microcrédit, l’aide aux devoirs, la MAE gratuite pour les bénéficiaires, l’accompagnement aux départs en vacances, l’intervention d’un infirmier, la mise à disposition d’un accès internet, d’une machine à laver, un accès internet, des navettes à Crest et Aouste…

Nous serons ravis de vous accueillir nombreux le samedi 25 juin, entre 9h et midi, au local des Restos du coeur de Crest, dans l’ancien gymnase Charreyre, derrière le collège Revesz Long, à côté de l’hôpital.

L’équipe crestoise des Restos du coeur

Article publié dans Le Crestois du 24 juin 2022