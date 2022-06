Marie Pochon l’emporte largement à Crest

La candidate de la Nupes (union de la gauche) a rassemblé plus de 62% des voix face à la députée sortante, Célia de Lavergne (LREM).

Il est environ 18h30 au bureau de vote centralisateur de Crest, dans la cantine du lycée Armorin. Le dépouillement est en train de se terminer et la candidate de la Nupes (Nouvelle union populaire écologique et sociale) pour la troisième circonscription de la Drôme, Marie Pochon, égrène les premiers résultats qui arrivent sur son téléphone. Quelques minutes plus tard, un membre de son équipe, spécialiste des projections électorales et des fichiers Excel, se rapproche : « Tu es députée ! », lui déclare-t-il, sur la base de 60 % des résultats de la circonscription.

L’émotion monte chez la candidate de 32 ans, candidate pour la première fois à une élection...

Article publié dans Le Crestois du 24 juin 2022