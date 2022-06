La sérigraphie enseignée à la Chignole

Avec les grapheurs Né sous X et Code B.

La Chignole est une association qui recycle tous les matériels pouvant servir à la construction. On y trouve des briques, des planches, du bois, des clous, des vis ou de la ferraille, des portes et des fenêtres, tous les matériaux de réemploi pour la construction dans la matériauthéque et la possibilité de louer des outils à l’Outithèque.

C’est un lieu d’échange des savoir-faire de chacune et chacun avec la trentaine de bénévoles actifs qui tournent pour renseigner, aider, trier. L’espace de bricolage accueille des ateliers et des formations à partager, comme ce samedi 11 juin, consacré à la découverte de la sérigraphie.

Cet atelier de sérigraphie a réuni de nombreuses personnes autour des partenaires grapheurs : «Né sous X» et «Code B», de vrais professionnels qui étaient venus avec leur matériel, diffuser généreusement leur expérience.

L’occasion était donnée aux nombreuses et nombreux bénévoles d’imprimer teeshirts et vestes de travail à l’effigie de la bricothèque. Mais pas que. Outre ce symbole d’engrenage imprimé désormais sur les vêtements, les grapheurs avaient apporté dix visuels artistiques que les visiteuses et visiteurs pouvaient faire imprimer sur leurs propres vêtements, achetés à l’Or des Bennes ou apportés de chez eux.

Cette animation fut l’occasion de promouvoir le rôle de la Chignole, et de rappeler qu’entre la matériauthèque et la bricothèque, la Chignole compte une trentaine de bénévoles actifs et 700 adhérents. La Chignole oeuvre non seulement pour la réduction et le recyclage des déchets industriels mais, par ses ateliers et animations diverses, elle est devenue, au fil du temps, un lieu de lien social important.

La Chignole se trouve Chemin du Grand St Jean, ZI Pied Gay à Crest, à côté de L’Or des Bennes. C’est ouvert le mercredi et le vendredi de 13h30 à 18h30 et le samedi de 9h30 à 18h.

C.B.

Plus d’infos : 07 67 71 09 91 Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Article publié dans Le Crestois du 17 juin 2022