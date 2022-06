Une Fête médiévale arrosée, mais pas trop

Le centre-ville de Crest a vécu au rythme moyenâgeux pendant tout le week-end.

On attendait la pluie, et elle a fini par tomber... mais pas forcément au bon moment !

La Fête médiévale s’est déroulée du vendredi 3 au dimanche 5 juin dans les rues du centre-ville et à la Tour. S’il y a eu un peu moins de monde que lors de la dernière édition, la fréquentation était toutefois au rendez-vous ce week-end, malgré les assauts du soleil et de la chaleur suivis de quelques averses qui ont nettoyé le pavé crestois samedi soir et dimanche après-midi...

Article publié dans Le Crestois du 10 juin 2022

