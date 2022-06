Les filières professionnelles mises à l’honneur

Le Rotary club a remis quatre prix à des élèves d’Armorin et de Saint-Louis.

C’est une petite consécration pour des élèves qui le méritent. Le mardi 22 mai, le Rotary Club a remis son prix 2022 de l’enseignement professionnel à quatre étudiants en terminale, scolarisés à Armorin, Saint-Louis et Montesquieu, à Valence.

Dans une longue introduction, Norbert Kiefert, le responsable du prix dans le département, a dit tout l’amour qu’il avait pour les filières professionnelles, qu’il avait eu à connaître par le passé en temps qu’enseignant puis directeur d’établissement. « Ce prix marque des comportements remarquables, a-t-il expliqué, en terme de citoyenneté, de solidarité, de recherche d’excellence, d’engagement citoyen. »

Car outre les résultats, c’est bien l’ensemble du parcours des candidats qui était étudié par le jury du Rotary. Car l’enseignement professionnel, a rappelé M. Kiefert, apprend « des savoir- faire, mais aussi des savoir- être ».

Le deuxième accessit (quatrième prix) a ensuite été décerné a Valentin Humbert, en Tale « maintenance des équipements industriels » au lycée Saint-Louis.

LA CLASSE DES GRANDS

Le troisième prix a été remis à Ivan Volnov, en bac pro « métiers de l’électricité et des environnement connectés » à Montesquieu. Le deuxième prix a été decerné à Ousmane Bamba, en Tale « technicien de maintenance des systèmes énergétiques et climatiques » au lycée Saint-Louis.

Enfin, le premier prix a été remis à Lukas Clauss, en bac pro « assistance à la gestion des organisations et de leurs activités.» «Le jeune que chacun aimerait avoir », a dit de lui Norbert Kiefer, tandis que ses enseignants ont loué son sens civique et son engagement dans de nombreuses instances de la vie scolaire. Âgé de 18 ans, Lukas, habitant Aouste, a expliqué qu’il souhaitait plus tard « faire un métier au service de l’État et de la population ». « Tu aspires à de grandes choses et tu y arriveras », l’a encouragé sa professeure principale.

Les quatre lauréats se sont chacun vu remettre des chèques de 300 à 650€, signés par le Rotary et l’Afdet (Association française pour le développement de l’enseignement technique), partenaire du dispositif.

Martin Chouraqui

Article publié dans Le Crestois du 3 juin 2022