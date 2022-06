Les gourmets sont vernis avec Rodolphe et Flora

Les deux cuistots crestois ont proposé leur premier atelier.

Quoi de mieux, pour lancer un atelier cuisine en Drôme, que de s’attaquer au célèbre Saint-Genix et à la pogne de Romans ? C’est en tout cas sur cette touche sucrée qu’ont démarré, mercredi 25 mai, les « Ateliers de cuisine bio et santé » de Flora Laurent et Rodolphe Dejour, dans la cuisine du magasin l’Étincelle, à la Plaine.

Pour ce première atelier, c’est Évelyne, une Eurroise, qui a profité des enseignements des deux cuisiniers. Avec un mot d’ordre : « Mettez plus de naturel dans votre assiette ! »

Les lecteurs du Crestois connaissent déjà bien Rodolphe Dejour qui, chaque semaine depuis maintenant plus de six mois, nous propose ses alléchantes « balades en Drôme gourmande », cheminant avec appétit, au gré des époques et des spécialités culinaires drômoises, des plus connues au plus insolites (en rubrique Mag de notre site et du journal papier)...

Quant à Flora Laurent, elle excelle de son côté dans la gastronomie saine et simple (via l’association le Goût du Sain’ple). Le mariage de ces deux traditions culinaires - qu’on aurait pu croire antagonistes - offre en fait aux gourmets un alliage efficace entre gourmandise et diététique...

BATTEZ-LE TOUT !

Au menu de leurs ateliers de cuisine, qui se dérouleront tout au long du mois de juin à l’Étincelle de la Plaine, Rodolphe et Flora partageront avec leurs apprentis les petits secrets de fabrication qui sont le propre des bons cuisiniers. Les prochains ateliers auront lieu le samedi 4 juin, à l’occasion de la Fête médiévale (à la cuisine municipale de Crest Actif, à 14h, 15h30 et 17h).

Suivra un cours animé par Flora, le samedi 11 juin, à l’Étincelle de la Plaine, autour de « la découpe des légumes à la japonaise » (pickles, cuisson rapide, etc.).

Rendez-vous ensuite le mercredi 22 juin, au même endroit, avec les « recettes estivales » de Rodolphe (marinades, sauces et condiments pour sublimer les grillades).

Le dernier atelier du mois se fera sous la conduite de Flora, le samedi 25 juin, sur le thème des « desserts à base de fruits frais de saison », toujours à l’Étincelle de la Plaine.

Martin Chouraqui

Plus d’infos : lacuisinederoro.fr et legoutdusainple.com

Article publié dans Le Crestois du 3 juin 2022