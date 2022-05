Célia de Lavergne fait chou blanc à Bourdeaux

La députée sortante (LREM) a donné un meeting devant six personnes

Il est des moments de campagne qu’on préférerait vite oublier. La réunion publique organisée à Bourdeaux, le lundi 23 mai, en fera sans doute partie pour Célia de Lavergne, députée sortante et candidate à sa réélection (LREM). Dans la salle des fêtes du village, devant six personnes seulement et en l’absence notable d’élus bourdelois, Célia de Lavergne a tenté malgré tout de convaincre qu’elle était la meilleure candidate aux élections législatives des 12 et 19 juin dans la troisième circonscription de la Drôme.

L’occasion « d’expliquer les raisons de sa candidature et de revenir sur les réalisations du mandat », a-t-elle expliqué dans un propos introductif...

Article publié dans Le Crestois du 27 mai 2022

