Made in viande s'est invité à Soyans, chez Jordan Magnet

L'interprofession de la viande souhaite faire mieux connaître la profession au public.

Manger moins de viande, mais en manger mieux. Voilà le message que cherche à faire passer Interbev, l’interprofession de la filière de la viande et de l’élevage, en organisant au niveau national les septièmes Rencontres made in viande, dont le but est de provoquer « la rencontre entre grand public et acteurs de cette filière. »

« Cela permet aux visiteurs de découvrir le métier par eux-mêmes et de s’en faire sa propre idée pour plus de transparence », explique Baptise Bichonnier, chargé de mission Interbev Auvergne-Rhône-Alpes.

Si les raisons sont multiples (écologie, bien être animal...), la consommation de viande en France recule de manière tendancielle depuis le début des années 2000...

Article publié dans Le Crestois du 27 mai 2022