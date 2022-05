Bientôt un nouveau maire à Aubenasson

Des élections partielles étaient organisées dimanche 15 mai.

Elle avait souhaité rester au conseil municipal, mais ne voulait plus assumer le poste de première édile. Dans une lettre envoyée à ses administrés au mois d’avril, Karine Poirée, élue en 2020 mairesse d’Aubenasson (environ 80 habitants), expliquait les raisons de sa démission : « On dit souvent que le mandat de maire est le plus beau […] mais c’est aussi le plus éprouvant, le plus difficile, en particulier lorsque l’on est maire d’une petite commune rurale, où nous avons peu de moyens et peu de personnel pour nous aider à mener notre mission à bien. »

« Tout récemment, continuait-elle, le village s’est divisé autour de la question de l’utilisation des pesticides sur les parcelles mitoyennes des habitations...

Article publié dans Le Crestois du 20 mai 2022