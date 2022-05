« Combien de personnes sommes-nous capables d'accueillir ? »

Entretien avec Philippe Dos Reis, candidat du RN dans la 3e circonscription de la Drôme.

C’est une première campagne pour Philippe Dos Reis. Le militant de 38 ans, originaire de la région parisienne mais habitant Beaumont-lès-Valence depuis 2015, ingénieur dans le secteur du nucléaire, sera le candidat du Rassemblement national (RN) dans la troisième circonscription de la Drôme pour les élections législatives des 12 et 19 juin.

Yoann Thibault, 21 ans, qui rêve d’être un jour maire de Bourg-lès-Valence, sera son suppléant. Tous les deux sont des transfuges de l’UMP (et de LR), qu’ils ont quittés parce qu’ils les estimaient trop fluctuants entre « droite et centre mou », pour Yoann Thibault. Et trop inféodés à la gauche, pour M. Dos Reis.

Entretien avec deux candidats qui se lancent ensemble dans leur première aventure électorale...

Article publié dans Le Crestois du 20 mai 2022