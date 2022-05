Grand concours de saut d’obstacles

Rendez-vous au centre équestre du jeudi 26 au dimanche 29 mai.

C’est un grand rendez-vous de l’équitation qui va se dérouler à Crest. Du jeudi 26 au dimanche 29 mai, le centre équestre organise la 17e édition de son concours de saut d’obstacle. Un événement d’ampleur nationale qui réunira des cavaliers professionnels et amateurs.

Organisé sous la houlette du centre équestre et de l’Union sportive crestoise d’équitation, l’événement a également reçu le soutien de la ville et de la Communauté de communes du Crestois et du Pays de Saillans (3CPS).

Au programme, quatre jours d’épreuves, de 8h à 19h, avec des obstacles qui s’élèveront de 95cm à 1,35 m, selon le niveau des cavaliers. L’épreuve phare du concours aura lieu le dimanche 29, dans l’aprèsmidi, et réunira des cavaliers professionnels sur un parcours de 17 obstacles d’1,35m.

Un autre moment qui pourrait plaire au public : l’épreuve déguisée, prévue le samedi en fin de journée. On pourra y observer des cavalières du club crestois, notamment Solène Berruyer, Cécile Berne, Nina Allione et Loïc Eyme.

L’entrée sera gratuite et ouverte à tous. Buvette et restauration sur place.

Article publié dans Le Crestois du 20 mai 2022