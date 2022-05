Belle première pour le marché des créateurs

Les Petites mains de la Drôme ont réuni des artisans de tout horizon.

Céramiques, reliures, bijoux, coutures, graphisme, cosmétiques, décoration... Il y en avait pour tous les goûts, les samedi 14 et dimanche 15 mai, au premier Marché des créateurs de l’association Les Petites mains 26.

Organisé dans le cadre verdoyant et ombragé de l’Espace Saint-Jean, l’événement a rassemblé vingt-cinq artisans, principalement venus de la Drôme, mais aussi d’Ardèche et d’Isère. Des créateurs sélectionnés avec soin par les bénévoles de l’association, avec deux critères principaux : pas de revendeurs et des créations faites à la main.

L’association des Petites mains 26 se fixe pour objectif de promouvoir l’artisanat et ses créateurs. C’est dans cette optique qu’elle a ouvert, avec le soutien de la ville et de son pôle culture et communication, un dépôt-vente dédié à l’artisanat, au 4 rue de l’Hôtel de Ville.

C’est dans la continuité de ce projet que les bénévoles ont eu l’idée, à l’automne dernier, d’organiser un marché en plein air. Six mois plus tard, c’est chose faite ! Pour assurer l’animation de ces deux journées, les Petites mains avaient fait appel aux associations Archijeux et Tchiki’baume (fabrication de cosmétiques maison), qui ont organisé des activités pour tous les âges.

Côté restauration, les bénévoles ont laissé la part belle au local, avec du café de chez Kaffa Roastery, de la bière des Gens Sérieux et le foodtruck d’Anne-Sophie Pic, spécialisé dans les hamburgers.

Rendez-vous, on l’espère, en 2023, pour une prochaine édition du marché des créateurs !

Martin Chouraqui

Plus d’infos : Le dépôt-vente des Petites mains 26 est ouvert du mardi au samedi, de 9h30 à 12h30 et de 15h à 19h, 4 rue de l’Hôtel de Ville à Crest. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Article publié dans Le Crestois du 20 mai 2022