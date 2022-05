Des gazelles dans la vallée

Le Rallye des Gazelles du Maroc intéresse Armorin.

Plus qu’un projet, une véritable aventure humaine et citoyenne que les élèves de la Cité Scolaire Armorin découvrent après leur rencontre avec les Gazelles !

En effet, Clémentine et Audrey, respectivement pilote et navigante, forment ce duo explosif, ambitieux et créatif né d’une histoire d’amitié. Leur engagement, leur dynamisme, leur capacité à relever les défis leur permettent aujourd’hui de se lancer dans l’aventure de leur vie : « Le rallye des gazelles » au Maroc pour l’édition 2023.

Ce partenariat insolite avec ces deux jeunes « exploratrices » a immédiatement trouvé sa place dans un établissement scolaire, notamment autour des champs éducatifs et pédagogiques. Le projet a donc été présenté aux élèves du collège et aux professeurs avec enthousiasme et curiosité, où les idées d’actions pédagogiques et d’évènements ont fusé !

Il s’agira, dans un champ pédagogique, de relier les disciplines autour de séances spécifiques en lien avec les attendus du programme pour suivre l’évolution de l’équipage dans sa préparation et lors de la course et de rendre plus concrets les apprentissages. Parallèlement, la participation à ce rallye implique l’élaboration d’un projet, la recherche de financement, des partenaires, des récoltes de fonds. Ces actions font appel à de multiples qualités, telles que la motivation, l’investissement, le goût de l’effort, la rigueur et la patience pour atteindre un objectif. Il me semble essentiel que les élèves puissent s’identifier et croire aux champs des possibles.

Les deux gazelles défendent aussi leur engagement associatif en soutenant et en portant les couleurs d’Endofrance, association française de lutte contre l’endométriose, présentée aux élèves de l’établissement dans le cadre de l’axe prévention-sensibilisation santé et auprès des enseignants.

Aujourd’hui, face à l’enthousiasme des élèves, c’est Léon le magicien qui fait escale à l’Eden, à Crest, pour soutenir les Gazelles avec un spectacle de magie et mentalisme le jeudi 19 mai, à 20h. Il présentera ses meilleurs tours de magie et expériences mentales saupoudrées de quelques nouveautés inédites.

Caroline Jacquin, pour la Cité scolaire Armorin

