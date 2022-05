Amis automobilistes, ralentissez quand vous entrez dans Blacons !

La mairie et les riverains de la RD93 s'impatientent et veulent faire changer les choses.

Une vive inquiétude pour les uns, un profond ras-le-bol pour les autres et, pour tout le monde, l’envie de faire changer les choses. Le jeudi 5 mai, la municipalité de Mirabel-et-Blacons organisait une réunion publique à la salle des fêtes sur le thème de la sécurité routière à l’entrée Ouest de Blacons (côté Usine à billes) et, plus généralement, tout au long de la route départementale 93, qui scinde le village en deux et y draine un trafic routier conséquent.

Cette démarche « participative » a été initiée par les élus communaux, récemment sollicités par des riverains de la RD93, de plus en plus inquiets face aux nuisances et aux risques engendrés par cet axe routier très fréquenté...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : Un drame évité de justesse

Article publié dans Le Crestois du 13 mai 2022