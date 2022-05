Le convoi humanitaire crestois est revenu d'Ukraine

Une partie des dons a été acheminée vers le front à l'Est du pays.

Quatre jours leur auront suffi pour traverser l’Europe. Le convoi humanitaire parti de Crest pour Vinnytsa, en Ukraine, le mardi 26 avril, est revenu à son point de départ le samedi 30 avril, quartier Peyrambert, à Crest, chez la famille Caillet.

Si quelques péripéties sont venues perturber le parcours des six camions qui constituaient le convoi, les douze chauffeurs sont revenus sains et saufs, avec le sentiment du devoir accompli. Les dons, réunis principalement autour de Crest et dans le département la Drôme, mais aussi en Ardèche, dans le Gard et au delà, sont aujourd’hui entre les mains de l’armée ukrainienne...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 6 mai 2022