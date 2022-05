Dans les cuisines de l’Elysée !

Aïe, aïe, aïe! Certains lecteurs vont se précipiter sur cet article en espérant y trouver quelques révélations sensationnelles sur la tambouille politique ou quelques ragots croustillants sur les pratiques de ceux qui nous gouvernent !

Désolé de les décevoir mais c’est bien de cuisine qu’il s’agit, même si cela se passe dans le cadre prestigieux du Palais de l’Elysée, résidence du Président de la République et de son épouse : Emmanuel et Brigitte Macron.

Petit rappel historique ?

En novembre 2021, le jeune Saounien (18 ans) Alexis Martin emportait brillamment le prix du «Meilleur Apprenti Cuisinier» de la région Auvergne-Rhône- Alpes. En deuxième année de BP au CFA de Livron, auprès de Monsieur Villatte, et en formation à la «Maison Bonnet», à Grâne, auprès du chef étoilé, Sébastien Bonnet, et de son maître de stage, Anthony Bonnard, Alexis se trouvait alors devant un nouveau et considérable défi : le concours national !

Encouragé par ses maîtres et entouré par ses proches, notre jeune Drômois s’imposait, le 13 décembre 2021, à tous les concurrents venus de la France entière pour remporter ce titre tant convoité de «Meilleur Apprenti Cuisinier de France» (voir photo ci-dessus. Ce véritable sésame au coeur de la profession lui a aussitôt ouvert bien des portes.

La plus «prestigieuse» est sans doute cette invitation de Christophe Bacquié à venir rejoindre sa brigade dès cet été. Nul doute qu’auprès du chef triple étoilé (luimême Meilleur Ouvrier de France - MOF) du Castellet (83), Alexis ne franchisse un nouveau palier dans l’approche de la très grande cuisine.

La plus «exotique» sera ce stage, offert au gagnant du concours, dans un hôtel-restaurant de Caroline du Nord aux USA. Cet Etat de la côte Est des Etats-Unis est surtout connu pour ses universités et ses équipes sportives mais gageons que notre jeune Français saura y apporter un peu de notre gastronomie et étudier l’hôtellerie-restauration à l’américaine. En tout cas la pratique de l’anglais ne lui fait absolument pas peur... Tant mieux !

La plus «honorifique» fut certainement d’être invité, du 10 au 17 avril et en tant que gagnant, à travailler sous la houlette de Fabrice Desvignes (MOF lui aussi et «Bocuse d’Or») le nouveau chef du Palais présidentiel. Il y succède au mythique Guillaume Gomez qui en 25 ans avait connu bien des présidents plus ou moins gourmets.

L’Elysée, nous raconte Alexis, c’est un autre monde ! Pas question de faire des photos et selfies à tout va, discrétion et réserve obligent ! Non, il n’a pas vu le Président, ni son épouse, tout juste le Ministre de la Santé Olivier Véran. Le temps de comprendre aussi que, comme le président Sarkozy, l’actuel locataire n’est pas un «gourmand» comme les présidents Chirac ou Mitterand.

Passage symbolique de notre stagiaire? Pas du tout car la palette culinaire de l’Elysée est, diplomatie oblige, forcément très «cuisine française» et qu’il y a là beaucoup à apprendre.

Bon, et puis sur un CV, pouvoir aligner l’Elysée entre Bonnet, Bacquié et les USA, ça pose son bonhomme, tout de même, surtout quand il n’a, on le répète, que 18 ans !

Bernard Foray-Roux

Article publié dans Le Crestois du 6 mai 2022