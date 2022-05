Le chantier de la passerelle avance !

Les finitions sont en cours de réalisation mais la date d'ouverture n'est pas encore officiellement annoncée.

Ça bouge sur le chantier de la passerelle...

Jeudi 28 et vendredi 29 avril, des travailleurs étaient à pied d’oeuvre sur l’ouvrage, pour terminer l’installation de la rambarde et de son système d’éclairage. Mardi 3 mai, c’était sous le pont que des artisans cordistes s’activaient pour installer les projecteurs qui mettront bientôt le pont et la passerelle en valeur à la nuit tombée.

« Regardez comme c’est beau, cette passerelle est un bijou ! », s’enthousiasme Philippe Krebs, de l’entreprise crestoise Green Up, les cordistes en charge des dernières manoeuvres au-dessus de la rivière. Et il faut bien reconnaître avec lui que, depuis le banc qui s’étire sur toute la longueur du pont, la vue sur la rivière et sur les Trois-Becs est imprenable. Un petit regard vers le Nord et c’est la Tour qui se dégage au-dessus de la Chapelle des Cordeliers... On s’y croirait presque !

Sauf que des barrières entourent encore le chantier et qu’automobilistes et piétons passant à proximité, un brin moqueurs, se plaisent à ironiser à voix haute sur les déboires du chantier...

Article publié dans Le Crestois du 6 mai 2022