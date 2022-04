Une délégation de la CCVD s’est déplacée au Sénégal pour prendre le pouls des actions de coopération menées sur place.

Du 18 au 25 mars 2022, le président de la Communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), Jean Serret ; le vice-président en charge de l’agriculture, Christian Caillet ; le directeur général des services, Fabien Duvert ; les élus Christine Marion, en charge de la gestion des déchets, et Benoît Maclin, en charge du tourisme et de la coopération transnationale, ainsi que deux collaboratrices, Christine Terrail et Marie-Odile Canteneur, ont pris la direction de Kanel, un territoire éloigné de la capitale, Dakar, de sept heures de voiture sur une route compliquée. Sur place, ils ont été accueillis par Jean-Louis Hilaire maire de Poët-Célard.

Depuis trente-deux ans, la CCVD coopère avec le Sénégal, dans un but essentiel pour les locaux : le besoin en eau...

Article publié dans Le Crestois du 22 avril 2022