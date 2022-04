Les oeuvres des éléves de Revesz-Long sont exposées jusqu’au 4 mai.

«Je ne pensais pas que mon enfant était capable de faire ça !», «C’est aussi beau que dans un musée !», «Ce poème m’a vraiment touché ! », «Le haïku est bien trouvé, il illustre bien ce que je ressens en regardant cette photo !»... Telles étaient les phrases des visiteurs de l’exposition Ouvrons l’oeil au Cafébibliothèque de Chabrillan vendredi 8 avril.

Dans le cadre du travail sur l’image et de l’écriture poétique, la classe de sixième E ainsi que le dispositif Ulis du collège Revesz-Long ont travaillé en regardant dans la même direction : celle d’une exposition photo à découvrir actuellement au Cafébibliothèque de Chabrillan.

Lors du premier trimestre, les élèves ont été initiés au vocabulaire de l’image et aux techniques photos grâce aux interventions de deux photographes professionnels aux regards très différents. Marie B. Schneider, artiste photographe et Gérard Grassi, photographe naturaliste de l’association Lysandra, ont accompagné les élèves et les ont ouverts à leurs différentes sensibilités artistiques. C’est un nouvel horizon que les élèves ont su capter derrière l’objectif en observant tantôt l’environnement et ce qu’il porte de sensibilité ; tantôt les minutieux cadeaux de la nature.

Les élèves du dispositif Ulis et de la sixième E se sont rencontrés, ont échangé sur leurs travaux et leurs émotions vécues lors de sortie sur le terrain avec les photographes. L’immersion dans la nature a donné lieu à un moment d’inclusion totale où la différence ne se connaît plus. Les émotions et sensations de leurs photos et de leurs poèmes témoignent de cette expérience extraordinaire. Les professeurs et les élèves remercient tous les acteurs qui ont permis la réalisation de cette exposition : le Département, l’Éducation nationale, la municipalité de Chabrillan et nos deux artistes : Marie B. Schneider et Gérard Grassi.

En ce printemps des poètes, les haïkus (brefs poèmes japonais) et photographies des élèves du collège Revesz-Long sont exposés jusqu’au 4 mai. L’exposition est gratuite et ouverte à tous. Vous pourrez apprécier un accueil chaleureux dans la partie café comme dans la partie bibliothèque (un grand merci à la gérante et à la bibliothécaire pour tout leur soutien dans ce projet). Venez découvrir le travail des élèves et profitez du magnifique panorama offert par le village de Chabrillan : ouvrez l’oeil !

Horaires d’ouverture du café bibliothèque :

mardi de 16h à 18h ;

mercredi de 14h à 18h ;

vendredi de 16h à 21h ;

samedi de 10h à 12h30

et, le dernier weekend de chaque mois : samedi et dimanche de 10h à 12h30 & de 15h à 20h.

L’équipe du Collège Revesz-Long

Article publié dans Le Crestois du 22 avril 2022