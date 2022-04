La Drôme a retrouvé l'Open canoë festival

550 personnes se sont donné rendez-vous à Blacons, pour le plus gros rassemblement européen du genre.

Après avoir rongé son frein pendant deux ans, empêchée par le Covid, l’équipe organisatrice de l’Open canoë a pu savourer ce week-end de Pâques avec cette dixième édition de ce festival dédié au canoë de randonnée.

Les hostilités ont commencé vendredi 15 avril au camping Gervanne à Blacons – qui accueille traditionnellement l’évènement - avec un apéritif offert à tous les participants, en présence des deux conseillers généraux du canton, Muriel Paret et Danielle Gilles, le maire d’Aouste-sur-Sye et de la communauté de communes de Crest et du pays de Saillans, Denis Benoît et de la députée Célia de Lavergne.

L’open canoë, c’est 550 participants d’une dizaine de nationalités différentes sur trois jours, une trentaine de bénévoles, une trentaine également d’instructeurs qui ont animé une centaine d’ateliers de deux heures, une vingtaine d’exposants venus de la France entière et une ambiance à part, très bon enfant, sans aucun esprit de compétition...

Article publié dans Le Crestois du 22 avril 2022