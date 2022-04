Le samedi 7 mai à l’espace Saint-Jean à Crest, de 13h à 1h.

Née dans la piraterie en 1982, Radio Saint Ferréol, bien que devenue officielle et associative en 1984, continue de rechercher des alternatives en dehors des sentiers battus. Depuis sa création, le cap n’a pas changé : un ancrage local, une voix pour toutes et tous et de la musique éclectique et choisie.

Du 2 au 8 mai 2022 : branchez- vous sur le 94.2 FM et sur le streaming du www.radiosaintfe.com, notre grille des programmes sera fortement influencée par les 40 ans de la radio.

Le 7 mai, Radio Saint Ferréol aura 40 ans, 1 mois et 1 jour depuis sa création le 6 avril 1982 : l’occasion pour toutes et tous de fêter ensemble cet anniversaire, de parler de notre histoire, de ce que l’on entreprend aujourd’hui et de ce que l’on veut faire demain. Une crise de la quarantaine assumée et positive !

Le Radio Saint Ferréol festival sera dédié à tous les publics...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 22 avril 2022