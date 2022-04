Le vote Mélenchon domine la vallée de la Drôme

Comme partout en France, trois blocs se dessinent au terme du 1er tour. Mais ici, c’est le vote pour Jean-Luc Mélenchon qui éclipse les autres.

Sur la carte de France des résultats électoraux, c’est une tâche rouge qui traverse la vallée de la Drôme et s’enfonce jusqu’au Diois. Le dimanche 10 avril, le vote Jean-Luc Mélenchon a atteint des sommets dans la vallée et le bassin crestois).

Avec 31,6% des suffrages exprimés, le candidat de l’Union populaire devance Emmanuel Macron (22,7%) et Marine Le Pen (18,7%) dans presque toutes les communes. Avec plus de 80% de participation, en légère baisse par rapport à 2017 mais nettement plus que la moyenne nationale (73,7%). Ici comme ailleurs, les partis dits « de gouvernement » que furent Les Républicains (LR) et le Parti socialiste (PS) s’effondrent...

Article publié dans Le Crestois du 15 avril 2022

