Décrypter l'information à Armorin

Débusquer les fake news et déballer les sources...

Apprendre à débusquer les infox (fake news en anglais), vérifier et croiser une source d’information, rechercher l’origine d’une photo sur Internet et, plus largement, réfléchir à ses propres usages numériques. Quatre classes de cinquième du collège Armorin ont assisté, la semaine du 4 avril, à des séances d’éducation aux médias et à l’information (EMI) proposées par la MJC Nini Chaize et l’association saillansonne le Forum.

Ces ateliers, financés par le Département, la Caisse d’allocations familiales (CAF) et coordonnés par la Fédération drômoise des centres sociaux, font suite à une précédente session qui s’est déroulée au mois de mars auprès de classes de cinquième de l’Ensemble scolaire privé Saint-Louis.

Pendant trois heures, chaque classe de cinquième s’est penchée sur le sujet du numérique et l’accès à l’information...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous

Article publié dans Le Crestois du 15 avril 2022