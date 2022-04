«Nous avons pu apercevoir de près la misère des gens »

Le Rotary est revenu de Pologne avec douze réfugiés ukrainiens.

Après un périple de presque trois jours et plus de 2 000 km à travers l’Europe, les voilà qui débarquent sur le parking de l’Hôtel la Saleine, à Crest, où un large comité d’accueil les attend. Vendredi 1er avril, grâce à une initiative du Rotary club Crest Vallée de la Drôme, douze Ukrainiens fuyant la guerre ont pu trouver refuge dans plusieurs familles volontaires de la vallée, avec le concours de l’association VDAR (Val de Drôme accueil réfugiés).

Au volant de deux minibus prêtés par Intermarché Loriol et l’Apajh (Association pour adultes et jeunes handicapés) de Crest, quatre chauffeurs membres du Rotary (Charles Coursac, Bernard Rey, David Sitbon et Michel Froment) sont partis, dimanche 27 mars, les véhicules chargés de biens de première nécessité, collectés en une quinzaine de jours...

Article publié dans Le Crestois du 8 avril 2022