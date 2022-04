Une générosité sans frontières pour l'Ukraine

Plus de 200 personnes se sont réunies à Crest pour soutenir l’Ukraine.

Ce mercredi 6 avril, la salle Coloriage de l’espace Soubeyran, à Crest, est pleine à craquer. Le repas servi à plus de deux-cents convives était une belle occasion de récolter des fonds en faveur des Ukrainiens réfugiés en France. Une somme qui a pu être collectée grâce aux repas et à la tombola, et grâce aux dons de plus de quinze associations locales...

Connectez-vous dans la colonne à droite ou La suite de cet article est réservée aux abonnés numériques.dans la colonne à droite ou abonnez-vous À lire dans notre article : Un départ vers l’Ukraine le 26 avril

Article publié dans Le Crestois du 8 avril 2022