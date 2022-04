Bientôt une parade des Jeunes agriculteurs

Les JA de Crest se prépare pour les 9 et 10 décembre.

Le syndicat des Jeunes agriculteurs (JA) du canton de Crest, présidé par Pauline Bourdi, organise une parade d’une vingtaine de tracteurs illuminés les 9 et 10 décembre de cette année, à Crest.

Ils désirent ainsi passer des messages forts : « Nous voulons montrer que la relève est assurée, nous sommes jeunes et pleins d’ambitions pour sauvegarder notre agriculture locale. De plus, nous voulons aussi que les gens prennent conscience que les agriculteurs ne sont pas des pollueurs et leur rappeler que nous les nourrissons », précise la présidente, porteuse de la parole des ses adhérents.

Cette idée de parade leur est venue suite au visionnage d’une vidéo d’autres jeunes agriculteurs de France qui avaient monté ce projet. Lors de l’assemblée générale du 18 janvier, à laquelle étaient présents des membres du Comité des fêtes de Crest, des élus crestois, la députée LREM Célia de Lavergne ou encore Paul Bérard, candidat LR aux élections législatives des 12 et 19 juin, cette proposition a fait mouche. Le comité des fêtes accompagne ce projet et apporte ses connaissances en la matière.

Ainsi, le défilé se déroulera sur le même trajet que celui de la Saint-Pierre. Pauline a rencontré la police municipale, les élus et les services techniques de la ville et, avec les bénévoles de l’association, cette parade prend peu à peu forme. Une mascotte est en cours de création, les réflexions sur les illuminations des tracteurs se peaufinent, les calendriers avec les photos des exploitations des jeunes sont en cours, et les T-shirts des JA bientôt prêts.

Les jeunes recherchent encore des animations mais leur budget est très serré, ils comptent sur des généreux animateurs ! Les JA sont ouverts à tout jeune agriculteur qui veut participer, employé ou exploitant, dans la mesure où il a moins de 38 ans.

Corinne Lodier

Plus d’infos : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.

Article publié dans Le Crestois du 8 avril 2022