Musique de chambre au Poney Fringant

À Saoû, la relève de la musique classique est bien accueillie...

Alors que le village de Saoû se réveillait sous un manteau de neige, le dimanche 3 avril, le Poney Fringant, bar culturel ouvert il y a un an sur la place de l’Horloge, accueillait un concert du Quatuor Elmire. Une jeune formation de musique de chambre qui a interprété avec brio et devant une quarantaine de personnes le quatuor n°2 en la mineur op. 17, de Béla Bartók ; le quatuor n°8 en do mineur, op. 110 de Dmitri Chostakovitch, et le quatuor n°1 de Josquin Desmaris-Moravec.

L’originalité de cette dernière pièce étant qu’elle a été composée à Saoû, à l’été 2021, par un jeune de 18 ans.....

Article publié dans Le Crestois du 8 avril 2022