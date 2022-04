La 3CPS a voté son budget 2022

La fiscalité a fait l’objet d’échanges tendus entre Crest et l’exécutif.

Avec une quarantaine de délibérations à l’ordre du jour, il y avait de quoi se mettre sous la dent, au conseil communautaire de la 3CPS (Communauté de communes du Crestois et du pays de Saillans) du jeudi 24 mars. Au menu des discussion : l’adoption des comptes de gestion et administratifs 2021 ainsi que le vote du budget 2022. Mais la séance a commencé par quelques mots du président Denis Benoit, maire d’Aouste-sur-Sye, sur la situation en Ukraine, suivis d’une minute de silence.

L’assemblée est ensuite entrée rapidement dans le dur avec la présentation par Samuel Arnaud, président de la commission des finances et conseiller municipal d’opposition à Crest, des comptes de gestion et administratif 2021. C’est-à-dire les dépenses et recettes effectives de la 3CPS pour l’année passée...

Article publié dans Le Crestois du 1er avril 2022