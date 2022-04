Le carnaval de retour à Crest le samedi 2 avril

Des affiches ont fleuri en ville, mais le carnaval n’est, à ce jour, pas déclaré.

Après deux années d’absence, le carnaval s’apprête à faire son grand retour dans les rues de Crest. Et comme chaque année depuis sa « renaissance » en 2017, l’annonce de ce carnaval non-déclaré a suscité quelques remous...

S’il a bien failli être annulé à cause de la météo, qui s’annonce froide et maussade, le carnaval va bien se dérouler le samedi 2 avril, après le marché. Dans un message qui a circulé de bouche à oreille et de télphone en téléphone, on annonçait en effet : « Carnaval se rit du temps gris ! Brûlons l’hiver et fêtons l’arrivée du printemps ! »

Du côté de la mairie de Crest, on redoute la tenue de ce carnaval spontané et « sauvage », inspiré de son grand frère marseillais...

Article publié dans Le Crestois du 1er avril 2022