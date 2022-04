À Aouste, la rénovation du centre-bourg va bientôt démarrer

Les travaux, d’un montant d’1,4 millions d’euros, s'étaleront jusqu'en mai 2023.

C’est parti pour un tout petit plus d’un an de travaux. La requalification du centre-bourg et de la place centrale d’Aouste-sur-Sye commencera le lundi 4 avril, d’abord par la rue des Moulins (à l’est du pont). La circulation automobile y sera d’ailleurs entièrement coupée pendant environ trois semaines.

Plusieurs phases de travaux du sud vers le nord, jusqu’à l’église, s’enchaîneront ensuite, pour une fin de chantier en mai 2023, selon le maire Denis Benoit. D’ici là, la traversée du village ne pourra plus se faire que dans un sens, du nord au sud, et ce « pour privilégier les commerçants après échanges avec ces derniers », précise le maire.

Les habitants sont conviés à rencontrer les entreprises désignées pour ce chantier le lundi 4 avril, à 10 heures, pour poser leurs questions...

Article publié dans Le Crestois du 1er avril 2022