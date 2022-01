Les volontaires de la CCVD présentent leur bilan

Les services civiques ont oeuvré pendant huit mois.

Après que Jean Serret, président de la Communauté de communes du Val de Drôme (CCVD), ait appelé de ses voeux « une année 2022 meilleure que 2021 », le premier conseil communautaire de l’année s’est ouvert sur la présentation du bilan de l’action des jeunes en service civique.

Benoît, Loubiana, Pierre, Théo, Hélio, Olive et Camille, âgés de 17 à 22 ans, viennent de passer huit mois comme volontaires au sein de l’établissement public. Moyennant une rémunération d’environ 500 euros par mois, ces sept volontaires ont assuré des missions de sensibilisation auprès de plus de 1 800 personnes sur des questions de développement durable et de transition énergétique...

Article publié dans Le Crestois du 28 janvier 2022