Crestachance, une sixième édition bien timide

Le forum des métiers et de l'apprentissage mise sur le recrutement.

L’espace Soubeyran a accueilli le forum Crestachance, le mercredi 26 janvier de 9h à 18h, avec vingt-quatre centres de formations et écoles représentés, dont les collèges et lycées crestois, quatorze professionnels et deux acteurs institutionnels, la Mission locale crestoise et le Pôle emploi.

Ce forum est destiné aussi bien aux jeunes qu’aux adultes en reconversion. Initié en 2015 par Gilles Bon, chef d’entreprise, à l’époque élu à la mairie de Crest, c’est maintenant Thierry Guilloud, élu en charge de l’éducation et de la formation professionnelle, qui a pris le relais pour porter ce forum destiné au bassin de vie, voire au-delà...

Article publié dans Le Crestois du 28 janvier 2022