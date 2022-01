Voyage "covidien" dans l’espace !

Chantal B. nous raconte son hospitalisation pour Covid à l’hôpital de Crest.

Sur le mur il était écrit : Urgences. La porte en verre opaque a glissé discrètement pour me laisser entrer puis s’est refermée derrière moi tout aussi discrètement. Et je me suis retrouvée sur un brancard, entourée d’une armée de papillons bleus qui m’ont examiné dubitativement une bonne partie de la nuit.

Autour de moi, les ordinateurs soufflaient leurs alarmes comme des petits klaxons tandis que clignotaient des boutons multicolores.

Ni chaud, ni froid, j’étais déjà dans un cyberespace, une niche hyper connectée, entourée d’électronique et de petits robots qui clignaient de leurs multiples yeux. Puis de petites fées bleues sont entrées, se sont affairées à me piquer sur les mains, les bras et m’ont reliée à un compte-gouttes. Quel produit et pourquoi ? Aucune importance. J’étais déshydratée, dénutrie, impuissante à manifester le moindre intérêt ou le moindre questionnement. Chose curieuse, je ne ressentais aucune envie, ni faim, ni soif, ni envie d’uriner (ce qui est tout à fait bizarre chez moi). Puis les fées bleues se sont dispersées derrière la porte et je suis restée seule avec ma conscience et quelques visions de ma vie terrestre d’avant.

De l’autre côté de la vitre, on devait discuter de mon cas...

Récit publié dans Le Crestois du 21 janvier 2022

Photo : © Freepik