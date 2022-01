Réunion publique sur le quartier de la gare

Communiqué de la mairie de Crest sur une réunion d'information samedi 22 janvier.

Samedi 22 janvier, une journée d’information et de concertation est proposée à tous de 10h à 16h sur le parvis de la médiathèque pour découvrir et dialoguer sur le projet de réaménagement du quartier.

Le quartier de la gare va faire l’objet en 2022 d’importantes transformations. Un projet d’envergure (1,2M€) a été établi par la municipalité avec le concours des différents acteurs du quartier. Les objectifs du projet sont multiples : apaiser les usages, sécuriser les déplacements, améliorer le cadre de vie, végétaliser le quartier.

Outre le réaménagement des espaces publics devant la gare et la médiathèque, le projet prévoit aussi d’améliorer l’accès au lycée Armorin, de revoir la desserte des bus et de valoriser la terrasse de la médiathèque.

Afin que les habitants et les usagers puissent donner leur avis, un temps de rencontres et d’échanges est proposé par la municipalité samedi 22 janvier, de 10h à 16h, sur le parvis de la médiathèque. Les grands enjeux et les propositions architecturales seront présentés à cette occasion. Il sera possible de faire part de vos remarques à l’aide d’un questionnaire.

Communiqué publié dans Le Crestois du 21 janvier 2022

