La nouvelle ligne de bus 28 se met en place de façon chaotique

Avec une correspondance à Crest, la réorganisation de la ligne ne fait que des mécontents.

Ça y est. Depuis le 2 janvier, l’historique ligne de bus n°28 qui relie Die à Valence fait désormais place à deux nouvelles lignes distinctes, avec une correspondance à Crest : la ligne 28 pour le trajet Die-Crest et la 24 pour Crest-Valence, qui fonctionne au gaz naturel. Un changement de service décidé par appel d’offres par « l’autorité organisatrice de transport », à savoir la Région Auvergne- Rhône-Alpes, et délégué à l’entreprise privée Keolis.

Une décision qui fait l’unanimité contre elle parmi les habitants, usagers et collectivités locales, qui dénoncent une mesure incompréhensible et prise sans aucune concertation, comme le Crestois l’a rapporté à plusieurs reprises ces derniers mois. À l’initiative d’une pétition qui compte 2 500 signatures, la Saillansonne Claire Faure a testé elle-même le nouveau service la première semaine de janvier en prenant le bus de Saillans jusqu’à Valence à plusieurs reprises. Et elle ne décolère pas...

Article publié dans Le Crestois du 14 janvier 2022