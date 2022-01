Les voeux de "confiance" d’Hervé Mariton

La cérémonie n’ayant pu se tenir normalement, le maire de Crest a présenté ses voeux 2022 sur Facebook.

Compte tenu de l’épidémie de Covid, le maire les Républicains de Crest, Hervé Mariton, a présenté pour la deuxième année consécutive ses voeux à la population par une vidéo d’un peu plus de neuf minutes, publiée le lundi 3 janvier sur le réseau social Facebook.

Depuis le Centre d’art et devant les oeuvres d’art bariolées du peintre Vanber, le premier édile, réélu l’année dernière pour un sixième mandat, a voulu souhaiter aux Crestoises et aux Crestois une année placée sous le signe de « la confiance ». Confiance en « vous », en « la science » et en « l’avenir »...

